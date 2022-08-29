FT: Вашингтон раздражен максимализмом и прямолинейностью Трасс

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Лиз Трасс

Администрацию США раздражают максимализм и прямолинейность главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в американских правительственных кругах. В Вашингтоне опасаются, что она может сохранить курс на лобовое решение вопросов, возглавив правительство Соединенного Королевства, и это усилит разногласия с Лондоном.

Издание отмечает, что дипломатические трения между США и Великобританией начались в сентябре 2021 года вскоре после того, как Трасс получила должность главы МИД. В ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она усомнилась в целесообразности «особых отношений» между странами, концепция которых была создана еще в 1940-х Уинстоном Черчиллем. Трасс указала на малое количество реальных примеров, подтверждающих особенность этих отношений, и назвала Канаду, Мексику и Японию более привлекательными торговыми партнерами для Британии, нежели США. При этом она упомянула спор о тарифах на сталь.

Американские чиновники и аналитики отметили агрессивность и прямолинейность стиля британского министра, присутствие в нем «черно-белого мышления» и выразили опасения, что Трасс сохранит его и на посту премьера Соединенного Королевства.

Кроме того, в Вашингтоне недовольны заявлениями Трасс по украинскому вопросу. В частности, ее призывами нанести «стратегическое поражение» России на Украине, занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Также, по данным Financial Times, Трасс хочет сделать «радикально иной» внешнюю политику страны, выбрав курс на противодействие влиянию Китая.

Ранее Трасс заявила, что став премьер-министром Великобритании, будет готова применить ядерное оружие в случае необходимости. На ее слова отреагировали в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова назвала Трасс человеком-загадкой мирового масштаба.