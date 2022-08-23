Трасс заявила о готовности применить при необходимости ядерное оружие Глава МИД Британии Трасс заявила, что при необходимости готова применить ядерное оружие

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер-министра страны, заявила, что, если будет нужно, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме, его трансляцию велась на Youtube-канале Times Radio.

Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это, — подчеркнула Трасс.

Лиз Трасс прежде подтвердила намерение вызвать президента России Владимира Путина на «серьезный разговор» во время саммита G20. Она назвала очень важным, чтобы голоса свободного мира противостояли российскому лидеру.

Ранее стало известно, что агентство маркетинговых исследований и анализа Opinium провело опрос, согласно которому более 60% британских консерваторов готовы отдать свои голоса за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьера страны. За Трасс готовы проголосовать 61% представителей Консервативной партии. Отмечается, что опрос проводился 8–12 августа.