«Человек-загадка»: Захарова оценила обещание Трасс нажать на ядерную кнопку Захарова сравнила Лиз Трасс с Остином Пауэрсом слов о применении ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании о готовности применить ядерное оружие. Дипломат в своём Telegram-канале сравнила кандидата в премьер-министра страны со знаменитым персонажем американской комедии Остином Пауэрсом.

Лиз Трасс: «Я готова применить ядерное оружие в случае необходимости». Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина, — написала Захарова.

Поводом для комментария стало заявление Трасс о том, что в случае необходимости она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Трасс подтвердила намерение вызвать президента России Владимира Путина на «серьезный разговор» во время саммита G20. «Я бы поехала туда и позвала Путина», заявляла британский дипломат.