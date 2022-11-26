Фонд Сороса решил закрыть отделение в Таджикистане

Фото: M. Popow/Global Look Press

Миллиардер Джордж Сорос

Институт «Открытое общество» (организация признана нежелательной в России) миллиардера Джорджа Сороса закроет Фонд содействия в Таджикистане, пишет РИА Новости. Организация вела работу на территории страны на протяжении 25 лет. Сейчас институт прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты.

Закрытие Фонда содействия в Таджикистане представители структуры назвали результатом «трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода». Организация подчеркивает, что по действующим грантам все выплаты будут выполнены своевременно.

Сорос является миллиардером с неоднозначной репутацией. Многие считают его финансовым спекулянтом, который занимается политическим давлением на различные режимы. В частности, сам бизнесмен не отрицал материального участия в перевороте на Украине.

Ранее обозреватель Брайан Каменкер заявил, что США правит не Джо Байден в роли президента, а миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций. Он отметил, что на управление страной теневым правительством указывают действия «хозяина Белого дома».

Журналист усомнился в том, что президент, забывающий имена и страдающий «явным слабоумием», мог сам подписать крайне радикальные указы, спровоцировавшие «разрушительную инфляцию», иммиграционный и энергетический кризисы.