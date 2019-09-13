В начале сентября СМИ сообщили о том, что в Китае впервые был клонирован домашний кот. Процедура обошлась новому владельцу животного по имени Чеснок в $35 тыс., но о потраченных деньгах он не жалеет. Компания, клонировавшая его умершего кота, заявляет о том, что собирается поставить производство клонов на поток. Китай не первая страна, в которой появились подобные компании, однако на Западе данный бизнес столкнулся с проблемами. В КНР же эта сфера слабо регулируется законом, поэтому исследования по клонированию там сегодня во многом опережают западную науку.

Владельцем первого китайского кота-клона стал молодой бизнесмен Хуан Ю. Его питомец Чеснок преждевременно скончался в возрасте двух лет. Похоронив кота в саду, через несколько часов Хуан передумал, откопал его и поместил тело в холодильник. Специалисты из компании Sinogene затем извлекли из него ДНК и успешно клонировали. Сайт лаборатории утверждает, что они также могут воссоздать умерших собак и лошадей.

Спустя два месяца после рождения нового Чеснока у суррогатной матери его доставили к хозяину. Правда, копия кота оказалась не совсем идентичной: на подбородке у клона не хватало чёрного пятнышка.

Я бы соврал, если бы сказал, что не был разочарован, — поделился Хуан Ю с The New York Times. — Но я понимаю, что у технологий в определённых ситуациях существуют ограничения.

Клонирование действительно необязательно производит точные копии донора ДНК, хотя сам геном у двух особей получается идентичным. Процедура обошлась Хуан Ю в $35 тыс. Основные препятствия для массового клонирования домашних любимцев — это высокая стоимость и сложность процесса. Так, чтобы получить клон Чеснока, понадобилось 40 эмбрионов и четверо кошек — суррогатных матерей. Три из четырёх беременностей окончились неудачно.

Animal cloning continues to advance although it is still very pricey and unregulated. What are your thoughts on this? Would you clone your pet if you had the money to do so? https://t.co/WITnnVWAUw — MountainviewVet (@MtnViewVets) September 6, 2019

Когда процедура клонирования животных стала широко доступна, в США, Великобритании и Южной Корее появилось множество фирм, предлагавших «вернуть к жизни» отошедшего в мир иной питомца. Однако эйфория от новой технологии быстро прошла. Американская Genetic Savings and Clone, базировавшаяся в Калифорнии, закрылась в 2006 году, клонировав всего пять кошек. Компанию критиковали защитники животных за то, что она тратит невероятные деньги на воспроизводство копий, в то время как в заботе нуждаются тысячи бездомных животных. Да и спрос на подобные услуги был довольно небольшой.

В Китае же дело обстоит иначе. Местные жители держат у себя уже 44 млн кошек и 55 млн собак, а рынок домашних питомцев в 2019 году вырастет до $28,2 млрд, почти на 20%. Китайцы с каждым годом тратят на своих любимцев всё больше и больше, и сами животные становятся для них более ценными. Из-за демографической политики «одна семья, один ребёнок» в Китае оказалось больше мужчин, чем женщин: на каждые 100 женщин там приходится 105 мужчин. Для тех из них, кто остался без пары, любимое домашнее животное может стать самым близким существом на свете.

Глава Sinogene Ми Джидонг рассказал The New York Times, что в Китае существует спрос на клонирование питомцев, иначе бы они не запускали свой бизнес. На данный момент компания уже провела успешное клонирование более 40 собак. И более 100 клиентов заплатили за хранение ДНК своих домашних любимцев на случай их смерти.

Мы верим в неразрывность связи между питомцем и его хозяином, — сказано на сайте Sinogene. — Мы верим в надежду и верность, и наша работа позитивно влияет на общество.

Кроме того, в стране не такие строгие регуляторы в отношении научных исследований. В январе этого года произвело фурор первое в мире клонирование мартышек, причём с отредактированной ДНК. Китайские учёные надеются использовать идентичных обезьян, чтобы исследовать связь человеческих болезней с геномом. Но их зарубежные коллеги с осторожностью отнеслись к результатам эксперимента. Одни назвали его провалом, потому что рождение и выживание мартышек было результатом 79 неудачных попыток. В этом смысле они недалеко ушли от овечки Долли, первого клонированного млекопитающего, которая появилась на свет в 1996 году. В эксперименте с ней было использовано 29 эмбрионов, только один из которых дожил до рождения.

This is Garlic, China’s first “copy cat”. Its owner hired Sinogene to clone his beloved pet, who died 7 months earlier. https://t.co/HXv35VMq9C pic.twitter.com/rs6IxZs4iY — SCMP News (@SCMPNews) September 6, 2019

Кроме того, практика показала, что клонированные животные нередко либо умирают вскоре после рождения, либо живут меньше из-за повышенного риска заболеваний. Та же Долли прожила всего шесть лет (обычно овцы живут 10–12 лет), страдая от артрита и заболевания лёгких. Её пришлось усыпить, и учёные до сих пор спорят, что послужило причиной преждевременной смерти: необычный способ появления на свет или воля случая.

Другой вопрос — этический, ведь у человека и современных обезьян был общий предок, поэтому клонирование мартышек — это шаг в сторону клонирования человека, которое запрещено в большинстве стран, где технологии позволяют вести подобные эксперименты.

Необходимо внимательно изучить этические рамки, в которых будут проводить подобные эксперименты, — прокомментировал BBC новость о клонировании мартышек профессор Университета им. Фрэнсиса Крика Робин Ловелл-Бэйдж.

Запрет на клонирование человека действует и в России, причём он касается и так называемого терапевтического клонирования, цель которого — не создать двойника человека, а вырастить для него органы или стволовые клетки. В разговоре с News.ru эксперты высказывались, что вскоре этот запрет может быть отменён и Россия приступит к терапевтическому клонированию уже через 10 лет. Тем более что за рубежом исследования в этой области вовсю идут.