Владельцем первого китайского кота-клона стал молодой бизнесмен Хуан Ю. Его питомец Чеснок преждевременно скончался в возрасте двух лет. Похоронив кота в саду, через несколько часов Хуан передумал, откопал его и поместил тело в холодильник. Специалисты из компании Sinogene затем извлекли из него ДНК и успешно клонировали. Сайт лаборатории утверждает, что они также могут воссоздать умерших собак и лошадей.

Спустя два месяца после рождения нового Чеснока у суррогатной матери его доставили к хозяину. Правда, копия кота оказалась не совсем идентичной: на подбородке у клона не хватало чёрного пятнышка.

Клонирование действительно необязательно производит точные копии донора ДНК, хотя сам геном у двух особей получается идентичным. Процедура обошлась Хуан Ю в $35 тыс. Основные препятствия для массового клонирования домашних любимцев — это высокая стоимость и сложность процесса. Так, чтобы получить клон Чеснока, понадобилось 40 эмбрионов и четверо кошек — суррогатных матерей. Три из четырёх беременностей окончились неудачно.