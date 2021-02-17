Европарламент хочет отстранить Белоруссию от участия в Евровидении

https://static.news.ru/photo/976b27c2-7155-11eb-9e3d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белоруссию хотят отстранить от участия в Евровидении. С инициативой выступила депутат Европарламента Карин Карлсбро.

Карлсбро предлагает коллегам из Европарламента подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU), чтобы Белоруссия не участвовала в весеннем конкурсе песни «Евровидение» в Нидерландах.

По её мнению, EBU не должна сотрудничать с Белтелерадиокомпанией (БТ), поскольку её глава Иван Эйсмонт включён в санкционный список ЕС. Кроме того, в компании преследуют сотрудников за убеждения. Она добавила, что сотрудничество с БТ должны приостановить и другие европейские медиакомпании, сообщает портал tut.by.

13 февраля белорусские группы «Разбитое сердце пацана», Panska Moc, Ok-Band, Lear планировали провести концерт, однако шоу прервали сотрудники милиции, задержав 68 человек. В МВД Белоруссии заявили, что «активисты деструктивных Telegram-каналов» под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе под Минском планировали организовать несанкционированное массовое мероприятие.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Лидер также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года, писал NEWS.ru.