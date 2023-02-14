Евродепутат указал на недостатки Украины Евродепутат Синчич: Украине потребуются годы, чтобы провести реформы для вступления в ЕС

Фото: Hermann Wöstmann / dpa / Global Look Press

Депутат Европарламента (ЕП) от Хорватии Иван Синчич заявил «Известиям», что Киев не сможет провести необходимые реформы в стране за несколько лет для того, чтобы стать частью Евросоюза (ЕС). Он добавил, что даже Болгария и Хорватия «не прошли должным образом весь путь реформ». По словам парламентария, Украине понадобятся десятилетия, чтобы провести нужные реформы.

Киев не сможет провести необходимые реформы в стране за несколько лет, а скорее — даже за несколько десятилетий. Хотя в итоге это не играет большой роли, потому что эта страна вступает в ЕС на основе политических критериев, а не юридических, — сказал Синчич.

Он отметил, что в Евросоюзе боятся реакции России на вступление Украины в ЕС пока идут боевые действия. Евродепутат подчеркнул, что при победе Москвы Украина не станет частью ЕС.

Некоторые европейские страны недовольны Украиной из-за стремления Киева в скором времени вступить в Евросоюз, ранее сообщило издание Financial Times. Кроме того, критике подвергаются и представители ЕС, обещающие быстрый прием Украины. Однако, по данным газеты, публично критику власти не выражают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна присоединиться к Евросоюзу через два года. По его словам, некоторые считают, что Украине не попасть в ЕС в течение 30, а то и 50 лет, в связи с чем он пожелал этим людям долгой жизни.