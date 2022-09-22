«Это у них какие-то волны»: Захарова высказалась об «изоляции» делегации РФ Захарова назвала смешными разговоры об очередной волне изоляции делегации РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания об изоляции российской делегации на ГА ООН. В беседе с «Известиями» дипломат отметила, что сегодня по всем видно: никакой изоляции нет.

У российских представителей на 77-й сессии Генассамблеи ООН очень насыщенная программа.

Вы меньше слушайте тех, кто заявляет об очередной волне изоляции. Это у них какие-то волны, это у них какая-то турбулентность, это их штормит, а у нас все стабильно, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что буквально пару месяцев назад США разослали представителям МИД разных стран письма с требованием не фотографироваться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Это все было смешно, — заключила Захарова.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились. По словам Небензи, европейские партнеры используют нечестные приемы, чтобы оградить представителей руководства независимых государств от встреч с российскими официальными лицами.