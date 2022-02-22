«Это не просто декларация»: политолог о новом договоре РФ и Азербайджана

Политолог Исмаил Агакишиев прокомментировал новость о том, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, включая экономическую сферу. Документ заключён в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами. По мнению специалиста, «это не просто декларация», а ещё один шаг в укреплении отношений между государствами.

В экономической сфере и гуманитарной сфере сегодняшний шаг укрепляет отношения. Я хочу сказать, что это не просто декларация, декларирование намерений, а есть реальные отношения, и эти отношения, слава богу, укреплены реальными делами, и они развиваются, — отметил эксперт.

По словам Агакишиева, у Азербайджана всегда были доверительные отношения с Россией. Экономическое сотрудничество стремительно развивается. В этом активно участвуют не только столицы, но и другие города.

Дело в том, что у Азербайджана, в отличие от других стран, одна чёткая позиция и всегда отношения были партнёрские между Азербайджаном и Россией. С самого начала уделялось особое внимание сотрудничеству с Россией и в отличии от других некоторых стран, которые уходили в другие разные союзы. Вот такого у Азербайджана не было. Если правильно говорить — слова Алиева равны его подписи. И не только с Россией, а со всеми другими странами тоже. И с 2014 года, когда многие страны начали не выполнять или уходить от тех договорённостей, которые были с Россией, Азербайджан никуда не ушёл, а наоборот — экономическое сотрудничество стало развиваться, межрегиональные программы. Связь была не только с Москвой, но и с регионами: Астрахань, Ставрополь, Краснодар, — подчеркнул генеральный директор Союза компаний «Консалтинг-Аналитика-Пиар» (СККАП).

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.