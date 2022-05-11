«Это их выбор»: сенатор Цеков высказался о будущем Херсонской области

Фото Михаил Алаеддин/РИА Новости

Будущее жителей Херсонской области — их выбор, а Россия будет обеспечивать безопасность людей, сообщил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Весьма вероятно, что РФ сохранит своё влияние на этой территории, отметил он.

Я считаю, что коль эта территория под нашим контролем, мы должны обеспечить защиту. А вот как они решат, захотят ли они жить самостоятельно — они имеют на это право не меньше, чем Украина в целом, то есть они могут самоопределиться с помощью референдума, или захотят они жить с нами — это уже их выбор будет. В целом реальность этого сценария — сохранения российского влияния на этой территории — очень высока, — сказал Цеков.

Вообще слово «присоединиться», по мнению сенатора, звучит нехорошо, лучше говорить о желании херсонцев именно самоопределиться. При этом Россия не имеет права оставлять территории той Украине, которая есть сейчас, добавил он.

До этого постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что южные территории Украины, взятые под контроль в ходе спецоперации Вооружёнными силами РФ, станут ещё одним регионом России. По его словам, в этих регионах проживает близкое россиянам русскоязычное население.