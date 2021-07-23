Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России против Украины по событиям 2014 года, сообщается на сайте инстанции.

22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 [межгосударственные дела] Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21, — говорится в заявлении суда.

В жалобе Россия обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Москва требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма, а также перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств. В России считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов, а также на ограничения доступа к платформам и печатным изданиям на русском языке.

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин считает, что перспективы удовлетворения иска России против Украины есть. По его словам, если ЕСПЧ признает требования обоснованными, тогда они будут удовлетворены достаточно быстро.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с NEWS.ru назвал «безоговорочными» факты, изложенные в иске. Он добавил, что процесс судебного разбирательства будет достаточно длительным и может тянуться 1,5 года. Политик считает, что результат обязательно будет, если иском заниматься.