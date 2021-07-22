Экс-премьер Украины прокомментировал иск России в ЕСПЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что изображения главы МИД РФ Сергея Лаврова появились на одном из домов в Лондоне, оказалась фейковой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты побывали около дома, где якобы был изображён российский министр, но оказалось, что на стене нет никакого изображения. Выяснилось, что какой-то шутник пририсовал граффити к скриншоту панорамы Google Maps. Ранее...