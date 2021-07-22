Экс-премьер Украины прокомментировал иск России в ЕСПЧ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с NEWS.ru оценил перспективы иска, поданного Россией в Европейский суд по правам человека.
Конечно, есть перспектива, факты-то безоговорочные. Просто процесс будет длительный, тянуться будет года полтора, заниматься им надо будет. Если заниматься им, то результат будет безусловно, — заявил Азаров.
Ранее стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. У Москвы к Киеву целый ряд претензий, в том числе ущемление русскоязычного населения, водная блокада Крыма и другие. По мнению юристов, попытка властей Украины выдавливать из общественного пространства русский язык может в Европейском суде по правам человека сыграть на руку РФ.