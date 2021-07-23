Юрист рассказал о перспективах иска РФ против Украины в ЕСПЧ

Перспективы удовлетворения иска РФ против Украины в ЕСПЧ есть, если он не будет политизирован. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

По его словам, когда совершались преступления, указанные в иске, российская прокуратура всё тщательно документировала.

Немедленно ЕСПЧ удовлетворяются вопросы применения временных мер. Если есть какие-то длящиеся преступления или нарушения Конвенции, то государство может обратиться с требованием их прекратить. Если такие требования есть и Европейский суд признает их обоснованными, тогда они будут удовлетворены достаточно быстро, — отметил Капустин.

Он также добавил, что другой существующий способ — мировое соглашение между сторонами — в нынешних условиях пока не представляется перспективным. Капустин при этом не исключил, что со стороны Украины возможны изменения в лучшую сторону. В этом случае можно будет этот вопрос к рассмотрению в Европейском суде по обоюдному соглашению снять.

Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.