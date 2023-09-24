Еще одно судно с украинской пшеницей прибыло в Турцию Сухогруз Aroyat пришел в Турцию с грузом украинской пшеницы

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухогруз Aroyat под флагом Палау стал вторым судном, которое прибыло в Турцию с грузом украинской пшеницы по временному коридору, сообщает France 24. На борту судна 17,6 тысячи тонн зерна, предназначенного для поставки в Египет.

Сухогруз вышел из порта Черноморска два дня назад. До этого по временному коридору прошло судно Resilient Africa с тремя тысячами тонн пшеницы. Оно направилось в сторону Босфора.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров предложил Еврокомиссии выкупить украинское зерно и перенаправить его в Африку, нуждающимся странам. Он отметил, что государства Евросоюза отказываются покупать это зерно из-за конкуренции и риска разорения своих фермеров.

Лавров также заявил, что Россия не отвергает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по возобновлению работы черноморского гуманитарного коридора для вывода зерна с Украины. Он пояснил, что проблема состоит в нереализуемости инициативы. Министр подчеркнул, что сделка изначально была обманом, а Украина использовала зерновой коридор для нанесения ударов по российским кораблям.