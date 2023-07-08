Еще одна страна изъявила желание внедрить платежную систему «Мир» Посол Мексики заявил о готовности внедрения платежной системы «Мир»

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Власти Мексики готовы внедрить платежную систему «Мир» на территории страны, заявил в беседе с РИА Новости посол государства в России Эдуардо Вильегас Мехиас. При этом он подчеркнул, что официальных предложений от российского руководства не поступало. По его словам, Мексика готова к изменениям в финансовой сфере.

Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система «Мир», Мексика, конечно, открыта к этому. Но в настоящий момент официального обращения от правительства РФ, чтобы это произошло, нет, — сказал представитель дипведомства.

Он подчеркнул, что если власти Мексики получат предложение о внедрении системы «Мир», финансовые институты страны тщательно его изучат.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2023 году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пяти-шести новых стран. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, разные страны по-разному реагируют на предложения о сотрудничестве в рамках российской платежной системы.

Так, весной текущего года карта «Мир» стала действовать на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже приступила к настройке POS-терминалов и в течение лета карты получат полноценный охват по всей стране.

15 июня о запуске системы «Мир» в Венесуэле сообщил глава ЦБ этой страны Каликсто Хосе Ортега Санчес. В настоящее время карта работает на курортном острове Маргарита, в столице страны она функционирует в тестовом режиме.

Карты российской платежной системы действуют в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее.