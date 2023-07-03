Банк России рассказал о расширении границ действия карт «Мир» Банк России намерен вывести карты «Мир» в 5–6 новых стран в этом году

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Банк России в 2023 году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в 5–6 новых стран. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. По ее словам, разные страны по-разному реагируют на предложения о сотрудничестве в рамках российской платежной системы.

Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в 5–6 новых стран в 2023 году, — сказала Бакина.

Она отметила, что в мире существуют государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике, но есть и те, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом заявлять.

Так, весной текущего года карта «Мир» стала действовать на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже приступила к настройке POS-терминалов и в течение лета карты получат полноценный охват по всей стране.

15 июня о запуске системы «Мир» в Венесуэле сообщил глава ЦБ этой страны Каликсто Хосе Ортега Санчес. В настоящее время карта работает на курортном острове Маргарита, в столице страны она функционирует в тестовом режиме.

Услуги трансграничного перевода через Систему быстрых платежей осуществляют пять российских банков при участии зарубежных банков-партнеров. В настоящее время таковые имеется в трех странах, их число достигло 14.

Карты российской платежной системы «Мир» действуют в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее.

Ранее сообщалось, что китайская платежная система UnionPay стала лидером по объему транзакций. На UnionPay пришлось 40,03% всех транзакций, на Visa — 38,78%. Таким образом, система из КНР впервые обогнала на рынке дебетовых карт до недавних пор стабильно удерживавшую лидерство систему Visa. Эксперты связали такие изменения на рынке с замедлением показателей внутреннего валового продукта США и ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.