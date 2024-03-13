ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса» и командира ЧВК «Вагнер» ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса» Воложа и командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Аркадий Волож

Евросоюз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, топ-менеджера АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные Волки» Йозефа Гамбалека, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Кроме того, из санкционных списков исключили девять умерших фигурантов, включая командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Из санкционного списка должны быть удалены девять скончавшихся лиц и три других физических лица, — говорится в постановлении.

В связи с кончиной из списков также удалены экс-депутаты Госдумы Николай Борцов и Виктор Зубарев, бывший заместитель командующего ЮВО Олег Цоков, бывший замминистра обороны РФ Геннадий Жидко, экс-сенаторы Игорь Панченко, Елена Авдеева, экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов и экс-командир крейсера «Москва» Антон Куприн.

Петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», нет среди исключенных из санкционного списка ЕС. В конце августа 2023 года Пригожин вместе с Уткиным погибли на борту самолета, который разбился в Тверской области.

Ранее Reuters сообщал о планах ЕС снять санкции с Воложа. В конце декабря 2023 года юристы предпринимателя заявили в суде ЕС, что он совершил «очень смелый шаг», осудив специальную военную операцию на Украине.