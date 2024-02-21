С основателя «Яндекса» Воложа хотят снять антироссийские санкции Reuters: Евросоюз планирует снять санкции с Аркадия Воложа и еще двух россиян

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Аркадий Волож

Страны Евросоюза согласились исключить основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа из антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По данным агентства, всего из перечня уберут трех россиян, имена остальных не называются.

Воложа и еще двух человек исключат из санкционного списка после 15 марта. К этому моменту Евросоюз намерен продлить санкционный режим в отношении России.

Ранее юристы Воложа заявили в суде Европейского Союза, что сооснователь «Яндекса» осудил специальную военную операцию РФ на Украине, не был близок к президенту России Владимиру Путину, а свое состояние построил не на государственных контрактах, поэтому с него необходимо снять санкции. Они также отметили, что теперь бизнесмен живет «под постоянной угрозой возмездия» со стороны Москвы и не сможет вернуться в Россию.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой о снятии санкций в начале августа. Адвокаты предпринимателя направили запрос в ЕС спустя несколько дней после того, как Волож выпустил заявление с осуждением специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал антивоенные осуждения таких бизнесменов, как Волож, не более чем попыткой защитить свои активы за рубежом. Глава РФ сказал, что Волож — «одаренный» предприниматель, и пожелал ему здоровья.