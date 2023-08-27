FT: Волож попросил власти ЕС снять с него санкции после осуждения СВО

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Аркадий Волож

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Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой о снятии санкций, пишет Financial Times. По данным издания, адвокаты предпринимателя направили запрос в ЕС спустя несколько дней после того, как Волож выпустил заявление с осуждением специальной военной операции ВС РФ на Украине.