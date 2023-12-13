Юристы сооснователя «Яндекс» назвали аргументы для снятия с него санкций ЕС Юристы Воложа заявили в суде ЕС, что его состояние построено не на госконтрактах

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил специальную военную операцию РФ на Украине, не был близок к президенту России Владимиру Путину, а свое состояние построил не на государственных контрактах, поэтому с него необходимо снять санкции, заявили юристы предпринимателя в суде Европейского Союза. По данным агентства Bloomberg, они также отметили, что теперь бизнесмен живет «под постоянной угрозой возмездия» со стороны Москвы и не сможет вернуться в Россию.

Это не очередной бизнесмен, построивший свое состояние на волне приватизации и госконтрактах, — сказал юрист Воложа Уильям Джули на слушаниях.

Он также подчеркнул, что сооснователь «Яндекса» совершил «очень смелый шаг», осудив в августе специальную военную операцию РФ на Украине и ему может грозить «возмездие».

Другой юрист Воложа Филипп Гет, в свою очередь, отметил, что бизнесмена неверно называть крупнейшим акционером компании. По словам адвоката, у его подзащитного нет юридических прав собственности или какого-либо другого контроля над «Яндексом». Также Гет заявил, что «просто глупо» считать, будто предприниматель в настоящее время продолжает работать в экономике РФ, поскольку там его «считают врагом».

При этом сообщается, что представляющий ЕС юрист отверг последний аргумент. Он заявил, что Волож до сих пор остается одним из ведущих бизнесменов РФ.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой о снятии санкций в начале августа. Адвокаты предпринимателя направили запрос в ЕС спустя несколько дней после того, как Волож выпустил заявление с осуждением специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал антивоенные осуждения таких бизнесменов, как Волож, не более чем попыткой защитить свои активы за рубежом. Глава РФ сказал, что Волож — «одаренный» предприниматель и пожелал ему здоровья.