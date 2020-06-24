В ЕС изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь

https://static.news.ru/photo/3fcec050-b657-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: lavomir Kubes/CTK/Global Look Press

В Евросоюзе повысил пороговое значение крепости пива, облагаемого акцизами по повышенной ставке. Ранее такими акцизами облагалось пиво от 2,8 спиртового градуса, теперь его порог повышен до 3,5 градуса.

При этом специальный режим пониженных акцизов для мелких производителей пива и этилового спирта распространяется и на производителей других сброженных напитков, таких как сидр. Весь доход от акцизов целиком поступает в страну, в которой они уплачиваются.

Как сообщает агентство «Интерфакс», по мнению авторов, это стимулирует потребителей выбирать менее крепкие алкогольные напитки.

Как писал NEWS.ru, акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху повысились в России с 1 января 2020 года. Теперь ставка составляет 22 рубля за 1 литр напитка, что на один рубль больше, чем было при последнем повышении в 2017 году. При этом содержание объёмной доли этилового спирта в нём должно быть выше 0,5%, до 8,6% включительно.