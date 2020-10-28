Эрдоган в разговоре с Путиным сообщил о «красной черте» по Карабаху

https://static.news.ru/photo/a61d7dd0-1924-11eb-b8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. По ходу беседы турецкий лидер сообщил своему коллеге о «красной черте» для Анкары в вопросе, касающемся ситуацици в Нагорном Карабахе.

Об этом сам Эрдоган рассказал на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития. Ранее стало известно, что президенты двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили контакты РФ с властями Азербайджана и Армении, а также шаги, предпринимаемые на пути к деэскалации конфликта на Карабахе.

Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу, — цитирует Эрдогана агентство «Anadolu».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Армении воюют две тысячи курдских боевиков.