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Эрдоган сообщил Путину о 2 тысячах курдских боевиков в Карабахе

14:34, 28 октября 2020 2 735
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Армении воюют две тысячи курдских боевиков.

Он ответил, что ничего об этом не знает. Вот я ему об этом и сообщил, — приводит слова Эрдогана радио Sputnik.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса.

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