Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса

https://static.news.ru/photo/1cf31f30-190e-11eb-820b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вместе принимать участие в решении кризиса в Нагорном Карабахе.

Об этом он сообщил в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. По его словам, это произошло во время телефонных переговоров с российским лидером.

Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнёрами, мы — со своими, — рассказал Эрдоган.

По его словам, главы МИД Турции и России также должны обсудить этот вопрос. Он подчеркнул, что на сегодняшний день самое главное — понять, способны ли Москва и Анкара решить эту ситуацию, передаёт РИА Новости.

Эрдоган также отметил, что многие упрекают турецкие власти в том, что они отправляют в Азербайджан иностранных боевиков.

Я сказал уважаемому президенту Путину: сейчас около 2 тысяч членов Рабочей партии Курдистана воюют на стороне Армении, им платят по 600 долларов. Он ответил, что ничего об этом не знает, — поделился турецкий президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, у Турции есть легитимное право на участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.