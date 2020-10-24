Алиев: Турция имеет законное право участвовать в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cb70dd6e-15ca-11eb-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMA Wire/ТАСС

У Турции есть легитимное право на участие в разрешении конфликта в нагорном Карабахе. Такого мнения придерживается президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Анкара оказала его стране очень большую политическую поддержку в данном вопросе, и Баку ей за это признателен. Президент республики добавил, что Турция может участвовать в разрешении конфликта, благодаря своему географическому положению.

Турция, как единственная страна в мире, имеющая границу одновременно со всеми тремя странами Южного Кавказа, имеет легитимное право для привлечения к этому процессу, — пояснил он французскому изданию Le Figaro.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о праве Анкары участвовать в урегулировании конфликта в регионе вместе с Москвой. По его словам, Турция и Россия могут сделать «верные шаги» и решить проблему, чего не удалось Минской группе ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.