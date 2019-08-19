https://static.news.ru/photo/5021aaf8-c2fb-11e9-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Вашингтон потерял своё превосходство в западной части Тихого океана и неспособен противостоять Пекину в случае войны. Об этом заявили специалисты Центра изучений США Сиднейского университета.

Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это кризис, рождённый несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами,— говорится в докладе.

По мнению экспертов, в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от задержек и непредсказуемости финансирования. Отмечается, что у Пентагона из-за этого нет возможности наращивать численность армии и закупать новое вооружение.

Кроме того, последние 20 лет США постоянно участвуют в военных операциях на Ближнем Востоке, что отвлекает средства, которые можно было потратить на модернизации вооружённых сил.

Эксперты Сиднейского университета призывают США и их союзников пересмотреть военные бюджеты для противостояния быстро развивающемуся Китаю, пишет РИА Новости .

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт писал, что США при Дональде Трампе повторяют период президентства Джорджа Буша—младшего. Он характеризовался односторонним подходом во внешней политике.

По его словам, США стремительно теряют свои позиции на мировой арене, что вскоре может обернуться политическим и дипломатическим провалом.