Эксперт оценил перспективы новой соцсети Threads Эксперт по соцсетям Райкин не исключил массового успеха новой соцсети Threads

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У новой социальной сети Threads большие шансы на массовый успех, заявил NEWS.ru эксперт по контенту и социальным сетям Дмитрий Райкин. По его словам, многое будет зависеть от того, насколько интересным будет функционал, предложенный пользователям. Вместе с тем эксперт отметил, что многие пользователи Сети уже успели привыкнуть к дизайну Twitter и едва ли захотят переходить куда-то еще.

Если создатель соцсети Марк Цукерберг сможет предложить пользователям интересный функционал, то приложение вполне может «стрельнуть», даже если на него сейчас и не делают большую ставку. Но важно понимать, что многие успели привыкнуть к дизайну Twitter и едва ли захотят переходить куда-то еще. Это вопрос вкуса и привычки — кто-то предпочитает ездить на «Тойоте», кто-то на «Мерседесе». Так будет и здесь, — сказал эксперт.

Пользователи новой соцсети Threads ранее назвали приложение убийцей Twitter. Приложение, которое по функциям похоже на Twitter, за 20 часов скачали 30 млн человек, среди которых мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Арнольд Шварценеггер. Кроме того, обсуждение Threads заняло первое место в списке самых обсуждаемых тем в Twitter.

Также Threads стало лидером по популярности в российском App Store в день своего официального релиза. Threads возглавило секцию «Топ-чарты» в магазине приложений. Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля.