Экс-министр предупредил о грядущих проблемах с газом на Украине

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что предстоящей зимой страна столкнётся с большими проблемами из-за газа. Свой прогноз он озвучил в эфире телеканала «Первый независимый».

Эксперт отметил , что «Газпром» сейчас не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища, которые будут использоваться в зимний отопительный сезон. По его словам, европейцы уже паникуют, цены на газ высокие, а украинские власти даже не думают о предстоящей зиме.

У нас половина газа — украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это всё повесят? Ответа сейчас нет, — подчеркнул Кучеренко.

Ранее стало известно, что украинская газотранспортная система в ближайшие несколько лет переживёт сложные времена. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Москву в том, что она якобы в течение многих лет старалась дискредитировать Украину как «надёжного партнёра» по транзиту газа, сейчас же намерена «обойти» её с помощью «Северного потока — 2».