https://static.news.ru/photo/6c60f7e2-c0bb-11e9-a943-fa163e074e61_660.jpg Ника Гварамия Фото: facebook.com/nika.gvaramia.129

Бывший глава грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия основал новую компанию под названием «Мтавари архи».

На своей странице в Facebook он отметил, что пока является владельцем контрольного пакета акций. Бизнесмен также предложил всем желающим стать инвесторами нового канала.

Если вы пожертвуете хоть один лари, то очень поможете нам и внесёте вклад в западное и демократическое будущее Грузии, — написал он.

Как ранее писал News.ru, Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» 18 июля. Прокуратура заподозрила его в финансовых нарушениях и злоупотреблениях, которые обернулись для компании убытками свыше 6 млн лари.