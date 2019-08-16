Бывший глава грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия основал новую компанию под названием «Мтавари архи».
На своей странице в Facebook он отметил, что пока является владельцем контрольного пакета акций. Бизнесмен также предложил всем желающим стать инвесторами нового канала.
Если вы пожертвуете хоть один лари, то очень поможете нам и внесёте вклад в западное и демократическое будущее Грузии, — написал он.
Как ранее писал News.ru, Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» 18 июля. Прокуратура заподозрила его в финансовых нарушениях и злоупотреблениях, которые обернулись для компании убытками свыше 6 млн лари.