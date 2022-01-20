Экономист заявил о невозможности увеличить поставки газа через Украину

Газотранспортная система Украины не выдержит, если нарастить объём поставок в Европу, заявил ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Евгений Иванов. По его словам, система не ремонтировалась со времён Советского Союза.

Европа постоянно говорит о наращивании поставок, а как их увеличить, если украинская ГТС еле транзитирует существующие объёмы? Осенью прошлого года мы увеличили объёмы до тех значений, которые могла выдержать украинская труба. Существенный рост объёмов мог бы просто разрушить остатки ГТС и оставить европейцев без газа, — сказал Иванов.

Он добавил, что помочь Европе справиться с газовым кризисом может запуск «Северного потока — 2», одобрение которого в Евросоюзе затягивают. Иванов заявил, что после запуска газопровода цены моментально снизятся.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Так политик прокомментировала заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину.

Также сообщалось, что в правительстве Германии возникли разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа.