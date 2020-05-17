Сенатор Джабаров оценил новую стратегию Киева по Донбассу

https://static.news.ru/photo/731f8b24-9839-11ea-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/​​​​​​​/Global Look Press

Заявления Киева о смене курса в отношении конфликта в Донбассе на Украине — это отвлекающий манёвр. Об этом заявил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, администрации президента Украины Владимира Зеленского это нужно для того, чтобы отойти от Минских соглашений. Таким образом сенатор оценил новую стратегию Киева по Донбассу.

Да, поменялась, но в худшую сторону... Вся идея идёт к тому, чтобы потихонечку отойти от Минских соглашений, — цитирует Джабарова телеканал «360».

Он добавил, что это не инициатива Зеленского. Лидера Украины к этому подталкивают те националистические силы, которые сейчас верховодят в стране.

Сенатор добавил, что Россия искренне ждёт каких-то позитивных подвижек в решении конфликта в Донецкой и Луганской областях. Европа хочет решить этот вопрос, но всё упирается в недоговороспособную позицию Украины.

Как писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду, что может договориться с Владимиром Путиным по этому вопросу. Зеленский рассказал, что общался с ним в декабре на саммите в «нормандском формате».