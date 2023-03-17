Дуда назвал главную цель Польши по Украине Дуда: принятие Украины в Евросоюз является политической целью Польши

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) является политической целью для Польши, пишут «Известия». Он добавил, что Украина обладает огромным потенциалом в сферах сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Он отметил, что Чехия разделяет позицию Варшавы по этому вопросу.

У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель, — сказал Дуда.

По его словам, Польша и Чехия заинтересованы в работе по восстановлению Украины, так как это один из наиболее перспективных векторов развития взаимодействия двух стран.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех — шести недель. Число планируемых к передаче Киеву таких самолетов пока не названо.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».