Doha News: поставки газа с QatarEnergy в США одобрены для экспорта в Европу

Газовый порт в промышленном городе Рас-Лаффан. Танкер для сжиженного газа (СПГ) / Фото Thomas Koeh ler/photothek.net/Global Look Press

США одобрили экспорт в европейские страны сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской государственной компании QatarEnergy в Техасе, передаёт газета Doha News. Издание уточнило, что голубое топливо будет поставляться с участием Катара в те государства Евросоюза (ЕС), с которыми у Вашингтона нет договорённостей о свободной торговле.

Golden Pass LNG, проект сжиженного природного газа, строящийся в Техасе QatarEnergy, Exxon Mobil Corporation и проект Magnolia LNG в Луизиане Glenfarne Group LLC получили одобрение Министерства энергетики на поставку газа в страны, с которыми у Соединённых Штатов нет соглашения о свободной торговле. Это включает Европу, где цены на газ выросли в результате приостановки Россией поставок в Польшу и Болгарию, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Golden Pass и Magnolia не обеспечат немедленного решения газовых проблем Запада. У Magnolia ещё нет контрактов или клиентов, в то время как Golden Pass рассчитывает начать производство СПГ только в 2024 году.

Ранее Bloomberg спрогнозировал, что в 2022 году Катар может заработать $114 миллиардов на экспорте газа. Издание считает, что именно эта страна выиграет от украинского кризиса.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее прокомментировал решение прекратить поставки газа из России в некоторые западные страны. По его мнению, Кремль таким образом жёстко отреагировал на угрозы отказаться от голубого топлива из РФ через семь лет.