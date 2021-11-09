Депутат США снял аниме с убийством своей коллеги и нападением на Байдена

Американский депутат-республиканец Пол Госар, являющийся сторонником экс-президента США Дональда Трампа, опубликовал аниме, в котором он убивает свою коллегу-конгрессмена Александру Окасио-Кортес, а также нападает на президента Джо Байдена. Ролик опубликован на официальной странице парламентария в Twitter. Для реализации задуманной идеи Госар наложил на персонажей сериала «Атака Титанов» своё лицо и Окасио-Кортес.

Сам Twitter маркировал пост как «изменённое видео» и подчеркнул, что он противоречит нормам сообщества из-за сцен насилия. Но пост не был удалён, так как «представляет общественный интерес».

Any anime fans out there? pic.twitter.com/TxX4qiJhOi — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 7, 2021

В видео присутствуют кадры задержания беженцев и нелегальных мигрантов, а также изображения американских политиков.

Окасио-Кортес назвала ролик «жутким», однако заявила, что последствий для депутата не будет. Член палаты представителей от Калифорнии Тед Лью счёл видео «болезненным» и подчеркнул, что в любой американской компании за такое уволили бы сразу.

Ранее итоги исследования, проведённого USA Today и Саффолкским университетом, показали, что рейтинг Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Не нравятся действия главы государства 59% опрошенных. Ещё 46% считают, что американский лидер не справляется со своими обязанностями либо справляется хуже, чем они ожидали. Против выдвижения кандидатуры Байдена на второй срок выступили 64% респондентов, при этом 28% из них — демократы.