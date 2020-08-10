Демонстранты забросали омоновцев «коктейлями Молотова» в Минске

https://static.news.ru/photo/34ccd792-db72-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global LOok Press

Демонстранты применили «коктейли Молотова» против сотрудников ОМОНа в Минске. Центр белорусской столицы сейчас оцеплен, в городе слышны выстрелы, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

МВД подтверждает информацию об одном погибшем, улицы Минска в эти минуты снова заполнены протестующими, сообщает Пятый канал. Люди недовольны результатами президентских выборов и требуют их отменить.

Сообщается о массовых задержаниях. Российские журналисты отпущены на свободу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что колонна автозаков из десяти машин прибыла в район метро «Спортивная» в Минске, где в настоящий момент продолжаются столкновения протестующих с силовиками.