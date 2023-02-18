Делегацию Израиля выгнали с открытия саммита Африканского союза Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Фото: Global Look Press

Делегацию Израиля удалили с церемонии открытия саммита Африканского союза в Эфиопии, сообщает Times of Israel. В ходе церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и попросили, чтобы они ушли. Дипломатам пришлось покинуть мероприятие.

Израиль серьезно относится к инциденту. Посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус. Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как ЮАР и Алжир, движимых ненавистью и контролируемых Ираном, — приводит издание слова представителя МИД Израиля.

По информации газеты, Претория и Алжир выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.

Ранее постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.

Дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже. Речь идет о двух представителях России, которые не получили визы в нужный срок.