COVID убил в Испании больше людей за 3,5 месяца, чем любая болезнь за год

https://static.news.ru/photo/2185f7bc-9429-11ea-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших из-за коронавируса в Испании уже превышает количество летальных исходов за год из-за любого другого заболевания. COVID-19 за три с половиной месяца унёс жизни 26 744 жителей королевства.

Так, по данным за 2014-2018 года, в среднем в стране за год умирали 416 тысяч человек, в том числе почти 22 тысячи пациентов — из-за злокачественной опухоли бронхов и лёгких, пишет газета ABC. Из-за сердечной недостаточности за 12 месяцев в королевстве в среднем умирали 18,5 тысяч человек, из-за деменции — 17,5 тысяч, из-за острого инфаркта миокарда — 15,2 тысяч.

Накануне в Испании был зафиксирован минимальный показатель смертности от COVID-19: за сутки скончались 123 человека. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля. Тогда за 24 часа умерло 950 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,1 млн человек по всему миру, более 286 тысяч скончались.

Больше всего заражённых выявлено в США — 1 347 936 человек, болезнь унесла жизни 80 684 из них. Следом по числу заболевших идёт Россия с 232 243 поставленными диагнозами. Однако смертность в РФ от COVID-19 остаётся на низком уровне — 2009 человек.

В Европе самыми пострадавшими от новой инфекции странами оказались Испания с 227 436 заболевшими, Великобритания (224 332) и Италия (219 814). Причём во всех этих государствах наблюдается высокая летальность от COVID. В Соединённом королевстве умерло 32,1 тысячи пациентов, на Апеннинском полуострове 30,7 тысячи.

По словам академика РАН, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликса Ершова, ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию: она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Причиной этого Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулёза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб, писал NEWS.ru.