CNN: в России могут приурочить начало всеобщей мобилизации к 9 мая

Бен Уоллес / Фото Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналисты телеканала CNN сообщают, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация резервных сил к 9 мая. Сообщается, что такую информацию CNN получил от британских и американских высокопоставленных военных. Телеканал отмечает, что точных данных по этому поводу нет, и предполагает, что памятная дата может быть использована и другими способами.

Мы не удивимся, если это произойдёт. Точной информации по этому поводу у нас нет. Но о мобилизации, возможно, скоро будет объявлено, — CNN приводит слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс также выразил уверенность в том, что Москва «активизируется к 9 мая». При этом, по его словам, США и НАТО также могут принять меры, характер которых он не назвал.

Помимо этого, журналисты не исключают, что Россия откажется от термина «специальная военная операция».

В интервью итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы РФ не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату, включая День Победы 9 Мая. Он также подчеркнул, что темпы спецоперации зависят от необходимости «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».