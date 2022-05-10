CNBC: Маск пообещал разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Дональд Трамп / Фото Evan El-Amin / Shutterstock.com

Американский предприниматель Илон Маск, который приобрёл Twitter, намерен снять блокировку с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа после окончательного завершения сделки с соцсетью. Бизнесмен объяснил своё желание тем, что бан бывшего главы Соединённых Штатов привёл к тому, что у Трампа просто не осталось возможности высказывать своё мнение на столь большую аудиторию. Руководство Twitter пожизненно отстранило американского экс-президента в январе 2021 года после событий с захватом Капитолия.

Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учётных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами <...>. Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа, — заявил Маск.

Тем не менее сам Дональд Трамп ранее заявил, что «больше никогда не вернётся в Twitter», объяснив своё желание тем, что он будет продвигать собственную платформу TRUTH Social.

О покупке Маском соцсети Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку, общая сумма которой составила $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

Бизнесмен планирует сделать Twitter платным для организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей. Также Маск хочет увеличить доходы компании к 2028 году до $26,4 млрд.