Что стоит за разоблачениями Аmnesty International Прозрения правозащитников — явный жесткий месседж Запада Зеленскому

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько дней в нашем медиапространстве царит неподдельная эйфория. Еще бы! У консервативной, откровенно проамериканской международной правозащитной организации вдруг упала повязка с коллективных глаз. И эксперты Amnesty International через полгода после начала военных действий на Украине констатировали то, что всем беспристрастным, неангажированным наблюдателям было ясно давным-давно.

Тем не менее заявления экспертов правозащитной «конторы» о военных преступлениях украинской армии прозвучали заметной сенсацией. Действительно, наиболее истеричные в проявлениях своей русофобии западные политики типа Лиз Трасс просто не мыслят будущего мира без военной победы над Россией. В еще недавно нейтральной Швеции тележурналисты были вынуждены извиняться за объективный репортаж о том, что жители Херсона получают с радостью российские паспорта. А не под дулом автоматов. А тут вдруг западные деятели заговорили о размещении украинской военной техники в жилых кварталах, да еще в школах. Зафиксированы и факты обстрелов городов, выпавших из-под киевского управления.

Словом, поставлен эдакий перпендикуляр западному информационному мейнстриму в том, что касается событий на Украине. Более того, вопреки обычному сценарию, руководство Amnesty International к удивлению киевских властей подтвердило свои уже оглашенные выводы. На Банковой улице взрыв возмущения, представительница Незалежной громко хлопает дверью и срочно покидает эту организацию.

А у нас, повторимся, полная эйфория. Эксперты наперебой приводят иные примеры снижения уровня проукраинской моральной поддержки: мол, на разных сайтах «гасят» поминальные свечи, убирают жовто-блакитные аватарки и траурные квадратики. А тут еще и солидная правозащитная организация прозрела и увидела действия украинских боевиков без прикрас. Ну, просто поворот западного сознания!

Конечно, хочется верить в такие чудеса. Особенно на фоне новых решений о миллиардных поставках ВСУ военного снаряжения и современных вооружений. Но представляется, что с прозрением Аmnesty International далеко не все так просто и вряд ли эта десятилетиями откровенно оппозиционная Советскому Союзу, а ныне и России организация что-то поменяла в программе своего оценочного механизма.

Фото: Karla Parra/U.S. Air Force

Зато удивительным образом ее разоблачения совпали с многочисленными заокеанскими публикациями о том, что и у Белого дома назревает все большее недовольство поведением команды Зеленского, которая все чаще откровенно капризничает. Постоянно упрекает Запад в недостаточной поддержке и требует всего в два раза больше. И оружия, и денег. А то и откровенно, как Арестович, намекает на неизбежность глобального конфликта ради спасения Украины. Как говорится, пусть весь мир погибнет...

И вот тут через посредничество впавшей во временный объективизм Аmnesty International Киеву посылают очень четкий месседж: будете воображать себя не марионеткой, которой следует выполнять все распоряжения хозяев и ни на йоту не отступать от приказанного, а независимой силой, способной диктовать свою волю даже спонсорам, очень сильно пожалеете. И из жертв агрессии быстро превратитесь в военных преступников. Механизм пропаганды отлажен. Нам только пальцем щелкнуть. И белое станет черным. И наоборот.

Думаю, в Киеве смысл послания поймут. А там, глядишь, и правозащитники найдут для бандеровцев особые оправдания. Будем наблюдать.