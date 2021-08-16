Китайцы дали резкую оценку политике Литвы

Читатели газеты «Хуаньцу Шибао» раскритиковали власти Литвы за решение открыть посольства Тайваня в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Интернете прозвучала резкая критика в сторону Литвы за их позицию. Читатели китайской газеты не стеснялись в выражениях, оставляя комментарии к публикации.

Будущее всё покажет, кто прав, а кто — безмозглый лакей, — высказался один из читателей.

Также прозвучали призыву к объединению против США всех международных партнёров Китая.

В международной борьбе Китай должен объединить больше наших друзей против Соединенных Штатов и их приспешников и создать собственный союз по борьбе с американским гегемонизмом, — сказал интернет-пользователь.

Ранее в китайском издании «Baijiahao» были оценены итоги вероятной войны России и США. В данном исследовании аналитики сравнили оба военных потенциала и пришли к выводу о неопределенности итогов конфликта. Специалисты на чашу весов сторон столкновения положили численность боевых единиц у США и ресурсный потенциал России.