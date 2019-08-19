https://static.news.ru/photo/783a0dde-c317-11e9-93ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Md. Rakibul Hasan Rafiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 807 человек умерли на Филиппинах с января 2019 года от лихорадки денге. Власти островного государства объявили, что распространение инфекции в стране приняло масштабы эпидемии.

15 августа сообщалось о 720 погибших и 167 тыс. инфицированных. По данным на 20 августа, лихорадкой поражены 188 тыс. человек. Это является двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на филиппинское Министерство здравоохранения.

Денге — вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Её симптомами становятся высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Ранее News.ru писал, что как минимум 26 человек погибли при опрокидывании лодок на Филиппинах. Инцидент произошёл в море рядом с городом Илоило. Одна из лодок, Che-che, направлялась в провинцию Гимарас, другое судно, Keziah, шло в противоположную сторону. Также затонуло судно Jennyville. Все три лодки перевернулись из-за сильного порывистого ветра. На них в общей сложности было 86 пассажиров. Спасти удалось 55 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести.