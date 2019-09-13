Число японцев-долгожителей, которым исполнилось более 100 лет, превысило 70 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 88% от их общего числа составили женщины.
По данным
Основными причинами такой продолжительности жизни в этой стране считают медицинские технологии и политику по укреплению и сохранению здоровья.
Ранее News.ru писал, что житель провинции Удон Тхани в Таиланде может претендовать на звание одного из старейших людей планеты. Согласно документам, он родился в апреле 1891 года. Несмотря на то, что он несколько месяцев назад отметил 128-й день рождения, мужчина находится в здравом уме, обладает хорошей памятью и способен передвигаться самостоятельно.