https://static.news.ru/photo/273d8e9a-d60b-11e9-9fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число японцев-долгожителей, которым исполнилось более 100 лет, превысило 70 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. 88% от их общего числа составили женщины.

По данным РИА Новости , в Японии насчитали 8463 долгожителей-мужчин и 62,7 тысячи представительниц прекрасного пола. Каждый год число людей, перешагнувших 100-летний рубеж, становится больше. Только за 2018 год их количество увеличилось на 1453 человека. В 1963 году в Японии было всего 153 человека старше 100 лет.

Основными причинами такой продолжительности жизни в этой стране считают медицинские технологии и политику по укреплению и сохранению здоровья.

Ранее News.ru писал, что житель провинции Удон Тхани в Таиланде может претендовать на звание одного из старейших людей планеты. Согласно документам, он родился в апреле 1891 года. Несмотря на то, что он несколько месяцев назад отметил 128-й день рождения, мужчина находится в здравом уме, обладает хорошей памятью и способен передвигаться самостоятельно.