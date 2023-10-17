Минимум 500 человек погибли при ударе Израиля по госпиталю в Газе

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Уничтоженное здание больницы

Израильские Военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа, сообщает телеканал Al Hadath. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Маамадани», минимум 500 человек погибли.

Авиаудар ЦАХАЛ по госпиталю в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание больницы и привел к многочисленным жертвам. Между тем представитель Армии обороны Израиля заявил, что не может подтвердить нанесение удара по больнице.

Ранее представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.

Представитель Минздрава также заявил, что количество погибших, доставленных в медицинские учреждения, достигло 2778 человек. Всего за девять дней непрерывных военных действий со стороны Израиля в секторе Газа ранения получили почти 10 тысяч человек.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. При этом, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.