Чехия заявила о запрете полётов авиакомпаний РФ над своей территорией

Чехия с 26 февраля вводит запрет на полёты российских авиакомпаний над своей территорией, заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передаёт Sputnik. Ранее аналогичное решение приняла Польша. Рейсы в эти страны также отменяются с полуночи субботы местного времени.

Минтранс республики сегодня примет решение о закрытии воздушного пространства страны для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польшей, — заявил он.

Ранее о решении закрыть воздушное пространство Польши для российских самолётов, сообщил пресс-секретарь кабмина страны Петр Мюллер. Запрет для российских авиакомпаний на полёты начнёт действовать с полуночи 26 февраля.

До этого Великобритания ввела блокирующие санкции против «Аэрофлота» в связи со спецоперацией Росcии на Украине. В соответствии с ограничениями роcсийской компании запрещены полёты в Великoбританию. В ответ Россия запретила прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.