https://static.news.ru/photo/b1df8184-e4f7-11e9-897b-fa163e074e61_660.jpg Мэри Йованович Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший посол США на Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе в рамках дела о телефонном разговоре между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также перед Конгрессом выступит специальный представитель по Украине Курт Волкер.

Об этом 2 октября сообщает Reuters. Информационное агентство обнародовало данную информацию, ссылаясь на источник в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Демократ Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. В связи с этим три контролируемых демократами комитета Палаты представителей Штатов обязали Помпео предоставить до 4 октября документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента Трампа.