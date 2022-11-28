Британский историк назвал сроки окончания западной помощи Украине Историк Файджес: Запад может перестать помогать Киеву после прихода к власти в США Трампа

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Британский историк Орландо Файджес в интервью изданию Welt допустил, что Запад может прекратить помогать Украине в случае, если в США к власти в 2024 году придет Дональд Трамп. Также он отметил, что многое зависит от общей готовности западных стран «идти до конца».

Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп, — сказал историк.

Он также подчеркнул, что Москва исходит из того, что Украина значит для нее больше, чем для Запада.

Россия сделают ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. И боюсь, что это правда, — резюмировал Файджес.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что объявивший о намерении принять участие в выборах президента США 2024 года экс-глава государства теряет поддержку, Республиканской партии необходимо «свежее лицо». Болтон сообщил, что провел собственный опрос и выяснил, что в течение двух последних лет бывший президент теряет популярность в партии. Подходящим кандидатом для участия в выборах Болтон назвал губернатора Флориды Рона Десантиса, который выиграл переизбрание 8 ноября с большим отрывом от конкурентов.

Американский предприниматель Илон Маск также сообщил, что готов поддержать на выборах президента США в 2024 году кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса. При этом сам Десантис официально еще не объявлял о своих президентских амбициях.