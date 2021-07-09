Британцы высмеяли американских «морпехов в юбках»

Читатели британского издания Daily Mail обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. Многие пользователи считают, что в подобном развитии событии виноваты сами Штаты.

Некоторые читатели отметили в комментариях, что пока Россия и Китай беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другими вещами. Несколько пользователей заявили, что нынешняя администрация США является слабейшей в истории.

Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадёт замертво от смеха, — написал один из них.

Ещё один пользователь призвал не вестись «на промывание мозгов». По его мнению, русских, китайцев и иранцев нельзя считать врагами, так как эти народы очень дружелюбные и приветливые.

Ранее сообщалось, что полковник США Марк Ганцингер предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем. Он считает, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооружённых сил. Американцы сокращают численный состав армии, пытаясь с помощью новых технологий увеличить её боеспособность. Так продолжается на протяжении 30 лет. Полковник убеждён, что у США не хватит сил для сдерживания равного себе соперника, защиты Родины и предотвращения ядерного удара.