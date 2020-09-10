Бразилия получит от России до 50 млн доз вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/753debfe-f40e-11ea-ad48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

РФ поставит в Бразилию до 50 млн доз созданной центром имени Гамалеи вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с Секретариатом здравоохранения бразильского штата Баия.

В фонде предполагают, что поставки вакцины могут начаться в ноябре после получения одобрения со стороны государственных регулирующих органов Бразилии. В дальнейшем они могут распространиться на территорию всей страны, сообщает ТАСС.

Бразилия занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. По данным университета Джона Хопкинса, там с начала пандемии заразились более 4,2 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 129,5 человек, выздоровели — более 3,6 млн.

Российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит третий этап клинических испытаний. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий препарата в регионы РФ. По словам разработчиков, уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет выше в 8-10 раз, чем у переболевших вирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что РФПИ планирует отправить в страны Латинской Америки 100 млн доз «Спутник V». Некоторое время назад фонд договорился о поставках препарата в Мексику.