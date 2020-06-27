Болтон осудил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами

https://static.news.ru/photo/008b0940-b958-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ho/Global Look Press

Реакция президента США Дональда Трампа на сообщения СМИ о том, что Россия якобы платит боевикам движения «Талибан» (запрещено в России) за убийство американских военных отражает его подход к принятию решений.

Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА Новости. По его словам, он был озадачен утренним твитом Трампа, где тот заверил, что ему не докладывали о подобной ситуации и что вице-президент Майк Пенс, и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз это отрицают.

Болтон считает, что реакция президента, говорящего, что «это не моя ответственность, мне об этом ничего не говорили», чтобы отклонить любые обвинения в бездействии показывает, как Трамп принимает решения в сфере национальной безопасности.

Это просто оторвано от реальности, с которой он имеет дело. Это завязано на его личную позицию, — цитирует Болтона агентство.

При этом он добавил, что ничего не знает о том, платят ли русские за убийство американцев талибам. Но если это подтвердится, то это будет одним из самых серьёзных вопросов для Вашингтона.

Как писал NEWS.ru, американское издание The New York Times опубликовало статью о связи военной разведки с талибами. В материале сообщалось, что Россия платила талибским боевикам за нападения на американских военных в Афганистане.

При этом никаких доказательств журналисты не предоставили, в статье ссылались на анонимный источник. После публикации МИД РФ назвал сообщения в СМИ на эту тему ложной информацией.